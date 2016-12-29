Германия

Нападающий Лейпцига Дэви Зельке попал в сферу интересов Молотобойцев и Гончаров.

По информации издания Sky Sports, оба английских клуба рассматривают возможность подписания 21-летнего форварда.

Напомним, что Зельке перебрался в Лейпциг из Вердера летом 2015 года за рекордные для второго немецкого дивизиона 8 миллионов фунтов.

Контракт молодого немца с Лейпцигом рассчитан до лета 2020 года.

В текущем сезоне Зельке провел 10 матчей в Бундеслиге (1 — в стартовом составе) и забил 2 гола.