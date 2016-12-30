Германия

Полузащитник Вердера Серж Гнабри имеет в контракте прописанную сумму отступных, за которую может покинуть клуб.

21-летний немецкий вингер перебрался в Бремен лишь этим летом из Арсенала за пять миллионов евро и сразу стал основным исполнителем в команде.

Еще до ухода из стана Канониров, футболистом интересовалась Бавария. Теперь же, по данным Bild, если чемпион Германии, как и другой любой клуб, захочет подписать Гнабри, будет достаточно восьми миллионов евро, чтобы активировать клаусулу игрока.

В текущем сезоне полузащитник забил семь мячей и отдал голевую передачу 15-ти встречах Вердера. Кроме того, Гнабри дебютировал за национальную команду (2 игры, 3 гола).