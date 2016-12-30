Германия

Левый защитник Наполи Фаузи Гулам понадобился мюнхенской Баварии.

Bundesliga Spotlight со ссылкой на La Gazzetta dello Sport информирует о том, что 25-летний алжирский футболист попал в сферу интересов чемпиона Германии.

Источники не сообщают, во сколько трансфер может обойтись Баварии, но известно, что мюнхенцы готовы предложить игроку четырехлетнее соглашение. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 13 миллионов евро.

Гулам перебрался в Неаполь в январе 2014-го из Сент-Этьенна за пять миллионов. В нынешнем сезоне на счету игрока шесть ассистов в 21-м матче. Футболист забил шесть голов в 29-ти выступлениях за национальную команду.