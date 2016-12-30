Германия

Полузащитник Ман Сити Оливье Нтчам привлек интерес Лейпцига.

На данный момент 20-летний Нтчам выступает за Дженоа на правах аренды из Ман Сити.

Ранее сообщалось, что Дженоа намерен вернуть Нтчама в Манчестер уже этой зимой. Горожане, в свою очередь, якобы собирались отдать его в аренду во Франции или Англии.

Теперь же к списку заинтересованных во французе присоединился и Лейпциг, сообщает RMC Sport. Немцам придется выдержать конкуренцию со стороны Борнмута и клубов из Франции.