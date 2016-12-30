Полузащитник Ман Сити Оливье Нтчам привлек интерес Лейпцига.
Оливье Нтчам, getty images
30 декабря 2016, 20:53
На данный момент 20-летний Нтчам выступает за Дженоа на правах аренды из Ман Сити.
Ранее сообщалось, что Дженоа намерен вернуть Нтчама в Манчестер уже этой зимой. Горожане, в свою очередь, якобы собирались отдать его в аренду во Франции или Англии.
Теперь же к списку заинтересованных во французе присоединился и Лейпциг, сообщает RMC Sport. Немцам придется выдержать конкуренцию со стороны Борнмута и клубов из Франции.