Германия

Защитник Ингольштадта Хауке Валь продолжит карьеру в Хайденхайме.

Стоит отметить, что 22-летний центрбек присоединился к Черным летом, заключив 3-летний контракт.

Однако в первой части текущего сезона немец провел в составе первой команды Ингольштадта во всех турнирах всего 1 поединок.

Как сообщает официальный сайт Черных, до конца нынешней кампании Валь на правах аренды будет защищать цвета Хайденхайма, который выступает во втором дивизионе Германии.

По итогам первого круга текущего розыгрыша второй немецкой Бундеслиги Хайденхайм набрал 29 очков в 17 матчах и расположился на 4-й строчке турнирной таблицы.