Германия

Полузащитник киевского Динамо Владислав Калитвинцев попал в сферу интересов немецкого Эрцгебирге.

Напомним, что последние полтора сезона 23-летний вингер киевлян на правах аренды защищал цвета Моряков.

В составе одесситов он отыграл во всех турнирах 34 матча (31 — в основе), отметившись 5 голами.

Ранее сообщалось, что в Динамо, с которым Калитвинцев связан контрактом до конца текущего сезона, пока не знают, в какой команде окажется их воспитанник после зимнего перерыва.

По информации немецкого издания Bild, в подписании Владислава заинтересован немецкий Эрцгебирге, который выступает во втором дивизионе Германии.

Отмечаются, что клубы активно обсуждают детали возможного трансфера украинца на протяжении последних нескольких недель.

Интересно, что по итогам первого круга нынешнего розыгрыша второй немецкой Бундеслиги Эрцгебирге набрал 13 очков в 17 матчах и расположился на предпоследней 17-й позиции турнирной таблицы.

В текущем сезоне Калитвинцев отыграл за Черноморец во всех турнирах 12 поединков.