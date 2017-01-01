Германия

Полузащитник лондонского Арсенала и молодежной сборной США Гедион Зелалем попал в сферу интересов дортмундской Боруссии.

Стоит отметить, что 19-летний центрхав присоединился к академии Канониров в январе 2013 года, а его действующий контракт рассчитан до конца текущего сезона.

Сообщается, что в услугах Зелалема, который за 4 года пребывания в Арсенале отыграл за первую команду клуба всего 4 матча, заинтересована дортмундская Боруссия.

Отмечается, что Шмели попытаются переманить рожденного в Германии американца тем, что гарантируют ему больше игрового времени на взрослом уровне.

В текущем сезоне Зелалем отыграл за команду Арсена Венгера лишь 2 поединка, проведя на поле 17 минут. А в сезоне 2015/2016 он на правах аренды выступал за шотландский Рейнджерс (28 матчей, 8 ассистов).