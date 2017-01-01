Германия

Полузащитник Ювентуса Марио Лемина может покинуть итальянский клуб.

Eurosport информирует о том, что после подписания Томаса Ринкона из Дженоа (за 9 миллионов евро), Старая Синьора готова отпустить хавбека команды 23-летнего габонского полузащитника Марио Лемину.

Хавбек Ювентуса интересен РБ Лейпцигу и Шальке.

Лемина перебрался в туринский клуб летом 2015-го года. Прошлый сезон футболист играл в Ювентусе на правах аренды, а летом 2016-го Старая Синьора выкупила игрока за 9,5 миллионов евро.

В нынешнем сезоне полузащитник сыграл 14 матчей, отдав одну голевую передачу.