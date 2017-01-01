Германия

Вингер Баварии Арьен Роббен признался, что в свое время воспринимал трансфер в мюнхенский клуб как шаг назад для себя.

Роббен перешел в Баварию летом 2009 года.

"То было слегка странное лето. Флорентино Перес вернулся в президентское кресло, а потом последовали трансферы. Криштиану Роналду, Кака, Хаби Алонсо, Карим Бензема – все они обошлись Реалу в тучу денег", — заявил Роббен.

"Мне сказали, что клуб сможет подзаработать, если продаст меня. Изначально я не хотел уходить. Я провел, возможно, лучшую предсезонку в своей жизни, однако мне все равно не давали шанса, так что нужно было принимать решение".

"Бавария проявляла интерес, однако это было сложное решение, одно из самых тяжелых за всю карьеру. Тогда она не входила в элиту европейского футбола, как сейчас – так что для меня это был шаг назад".

"Я ушел, потому что Бавария использовала все свои возможности, чтобы подписать меня. Да и присутствие на тренерском мостике Луи ван Гаала сыграло свою роль. Сейчас я по-настоящему предан Баварии. Я провожу тут свой 8-й сезон и уже стал частью клуба".

В нынешней кампании на счету почти 33-летнего Роббена 10 матчей (5 голов и 3 ассиста) в Бундеслиге.