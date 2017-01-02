Германия

Защитник немецкого Карлсруэ и юношеской сборной Хорватии Марин Шверко будет выступать в элитном дивизионе Германии.

Стоит отметить, что 18-летний фулбек является воспитанником Карлсруэ, в составе первой команды которого он дебютировал в текущем сезоне.

Как сообщает официальный сайт Карнавальников, Шверко станет игроком Майнца летом, когда получит статус свободного агента.

Отмечается, что представитель Бундеслиги уже согласовал с хорватом 4-летний контракт.

В текущем сезоне Шверко отыграл за первую команду Карлсруэ во всех турнирах 2 матча. Кроме того, на его счету 3 поединка в футболке сборной Хорватии U-19.