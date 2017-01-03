Германия

Немецкий Гамбург досрочно расторг трудовое соглашение с защитником сборной Боснии и Герцеговины Эмиром Спахичем.

Напомним, что 36-летний центрбек присоединился к Динозаврам летом 2015 года, а его контракт с клубом был рассчитан до июня 2017 года.

Однако, как сообщает официальный Twitter-аккаунт Гамбурга, Спахич больше не входит в планы наставника команды Маркуса Гисдоля, поэтому ему был предоставлен статус свободного агента.

В текущем сезоне босниец отыграл за Динозавров во всех турнирах 11 матчей.