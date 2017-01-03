Немецкий Гамбург досрочно расторг трудовое соглашение с защитником сборной Боснии и Герцеговины Эмиром Спахичем.
Эмир Спахич, hsv.de
03 января 2017, 11:47
Напомним, что 36-летний центрбек присоединился к Динозаврам летом 2015 года, а его контракт с клубом был рассчитан до июня 2017 года.
Однако, как сообщает официальный Twitter-аккаунт Гамбурга, Спахич больше не входит в планы наставника команды Маркуса Гисдоля, поэтому ему был предоставлен статус свободного агента.
В текущем сезоне босниец отыграл за Динозавров во всех турнирах 11 матчей.