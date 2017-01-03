Германия

Греческому ПАОКу придется сильно раскошелиться, если в клубе хотят подписать правого защитника Вольфсбурга Виейринью.

Ранее сообщалось, что ПАОК думает над тем, чтобы вернуть 30-летнего фуллбэка, который выступал в Салониках с лета 2008-го года по январь 2012-го. Позже также стало известно, что Волки готовы отпустить португальца.

Bild информирует о том, что Вольфсбург действительно может расстаться с футболистом, но требует от греков за трансфер защитника шесть миллионов евро.

В нынешнем сезоне Виейринья сыграл семь матчей.