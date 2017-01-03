Германия

Бывший наставник украинцев Федецкого, Олейника и Березовского в Дармштадте Норберт Майера долго без работы не сидел.

Напомним, в декабре в Дармштадте решили уволить 58-летнего наставника команды за неудовлетворительные результаты.

В последней команде уже нашли постоянного тренера — 40-летний Торстен Фрингс призван спасти Дармштадт от вылета.

Нашел себе новую работу и Норберт Майер. Специалист подписал контракт до лета 2018-го года с Кайзерслаутерном.

Красные Дьяволы выступает во Второй Бундеслиге. Команда занимает 13-е место, набрав после 17-ти туров 19 очков.