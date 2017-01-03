Германия

Форвард Интера Стеван Йоветич попал на радары скаутам гладбахской Боруссии.

Bild информирует, что 27-летний нападающий сборной Черногории и миланского Интера заинтересовал Боруссию М.

После неудачного вояжа в Ман Сити Йоветич летом 2015-го вернулся в Италию. Интер арендовал форварда на полтора сезона (2,5 миллиона евро), а в начале этого года выкупил права на игрока за 13,5 миллионов евро.

Тем не менее, Йоветич не играет за миланцев. В нынешнем сезоне футболист провел на поле пять игр, суммарно наиграв лишь 67 минут. Очевидно, нероадзурри будут пытаться сбросить балласт.