Германия

Полузащитник немецкого Штутгарта и юношеской сборной Германии Макс Бесушков продолжит карьеру в элитном дивизионе Германии.

Стоит отметить, что 19-летний центрхав является воспитанником Швабов, однако за первую команду родного клуба так и не дебютировал.

Как сообщает официальный сайт франкфуртского клуба, Бесушков поставил свою подпись под контрактом, который рассчитан до 30 июня 2020 года.

Финансовые детали сделки не разглашаются.

В текущем сезоне немец отыграл за молодежную команду Штутгарта во всех турнирах 19 матчей, отметившись 3 голами и 2 ассистами. Кроме того, на его счету 10 матчей и 3 гола в футболке сборной Германии U-19.