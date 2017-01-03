Германия

Полузащитник Палермо Робин Квайсон попал в сферу интересов Хоффенхайма.

23-летний шведский полузащитник ганского происхождения заинтересовал своей игрой Хоффенхайм, информирует Corriere dello Sport.

Квайсон выступает в Палермо с 2014-го года, когда перебрался в Италию из АЕКа за два миллиона евро. Контракт футболиста рассчитан до лета нынешнего года, потому Сине-белые уже могут вести переговоры с игроком и подписать предварительное соглашение.

В нынешнем сезоне Квайсон забил три мяча в 14-ти встречах. На счету игрока также два гола в пяти матчах за национальную команду.