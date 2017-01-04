Вольфсбург дает 5 миллионов евро за Нтепа

Германия

Вольфсбург готов подписать полузащитника Ренна Поля-Жоржа Нтепа.

Ранее сообщалось, что Волки раздумывают над вариантом приглашения 24-летнего вингера Красно-Черных.

Уже летом контракт Нтепа с Ренном истекает, потому в клубе хотят как можно выгоднее продать исполнителя.

По данным Kicker, Вольфсбург готов заплатить за вингера пять миллионов евро, чего может хватить для согласия Ренна.

Ранее заинтересованность в услугах француза камерунского происхождения приписывали двум французским грандам — Бордо и Марселю.