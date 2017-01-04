Германия

Полузащитник Ренна Поль-Жорж Нтеп в шаге от перехода в Вольфсбург.

Le Parisien информирует о том, что 24-летний вингер Красно-Черных дал согласие на переход в стан Зелено-белых.

Ранее сообщалось, что Волки предложили Ренну пять миллионов евро за игрока, контракт которого истекает через шесть месяцев.

Судя по всему, Вольфсбург опередил в гонке за футболиста Марсель и Бордо.

В нынешнем сезоне Нтеп забил дважды, а также еще пять раз ассистировал в 15-ти поединках.