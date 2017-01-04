Полузащитник Ренна Поль-Жорж Нтеп в шаге от перехода в Вольфсбург.
ПОЛЬ-ЖОРЖ НТЕП, TWITTER
04 января 2017, 10:01
Le Parisien информирует о том, что 24-летний вингер Красно-Черных дал согласие на переход в стан Зелено-белых.
Ранее сообщалось, что Волки предложили Ренну пять миллионов евро за игрока, контракт которого истекает через шесть месяцев.
Судя по всему, Вольфсбург опередил в гонке за футболиста Марсель и Бордо.
В нынешнем сезоне Нтеп забил дважды, а также еще пять раз ассистировал в 15-ти поединках.