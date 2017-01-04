Новый главный тренер менхенгладбахской Боруссии Дитер Хекинг дал свою первую пресс-конференцию на новой должности.
ДИТЕР ХЕКИНГ, TWITTER.COM/BUNDESLIGA_EN
04 января 2017, 13:35
Напомним, Хекинг возглавил Боруссию М 22 декабря. На этом посту он сменил уволенного ранее Андре Шуберта.
"Всегда очень грустно, когда коллега по тренерскому цеху теряет работу. У Шуберта было прекрасное время в Боруссии", — сказал Хекинг.
"Боруссия М — качественная команда. Сейчас игроки команды должны приспособиться к новому стилю игры и требованиям тренера".
"Перед нами не стоит цель занять 4-е или 5-е место. В первую очередь, мы должны стабилизировать ситуацию в клубе".
На данный момент Боруссия с 17-ю очками располагается на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии.