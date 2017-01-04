Германия

Новый главный тренер менхенгладбахской Боруссии Дитер Хекинг дал свою первую пресс-конференцию на новой должности.

Напомним, Хекинг возглавил Боруссию М 22 декабря. На этом посту он сменил уволенного ранее Андре Шуберта.

"Всегда очень грустно, когда коллега по тренерскому цеху теряет работу. У Шуберта было прекрасное время в Боруссии", — сказал Хекинг.

"Боруссия М — качественная команда. Сейчас игроки команды должны приспособиться к новому стилю игры и требованиям тренера".

"Перед нами не стоит цель занять 4-е или 5-е место. В первую очередь, мы должны стабилизировать ситуацию в клубе".

На данный момент Боруссия с 17-ю очками располагается на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии.