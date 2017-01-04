Германия

Защитник Севильи Тимоте Колодзейчак завершает свой переход в Боруссию М.

В конце прошлого года стало известно, что Боруссия М и Севилья достигли договоренности по поводу трансфера защитника Тимоте Колодзейчака.

Как сообщает Bild, 25-летний футболист прибыл в Германию и прошел медосмотр. Ожидается, что официально о сделке будет объявлено в ближайшее время.

Факт перехода Колодзейчака в стан Боруссию М подтвердил спортивный директор менхенгладбахской Боруссии Макс Эберл.

"Да, это правда. Тимоте близок к Боруссии. Этот футболист способен играть как в центре защиты, так и на левом фланге. Колодзейчак стабилизирует игру нашей команды в защите", — сказал Эберл.

За трансфер француза немецкий клуб заплатит от 8 до 10 миллионов евро.

В текущем сезоне Колодзейчак провел за Севилью 5 матчей в чемпионате Испании.