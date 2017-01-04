Германия

Наставник Баварии Карло Анчелотти отрицает, что полузащитником Ротен Артуро Видалем всерьез интересуется лондонский Челси.

В конце прошлого года в СМИ появилась информация, что Видалем хочет усилиться Челси.

Сообщалось, что наставник Синих Антонио Конте встречался с чилийцем и обсуждал его потенциальный переход уже этой зимой.

Сегодня наставник Баварии Карло Анчелотти назвал эту информацию "абсолютным бредом".

В текущем сезоне Видаль провел за Баварию 21 матч во всех турнирах, отметившись при этом тремя голами и двумя ассистами.