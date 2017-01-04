Германия

Защитник Севильи Тимоте Колодзейчак продолжит свою карьеру в Германии.

Как сообщает официальный твиттер Боруссии М, сегодня Колодзейчак поставил подпись под контрактом, срок действия которого истечет летом 2021 года.

Ранее сообщалось, что за трансфер 25-летнего француза Жеребята заплатят испанскому клубу от 8 до 10 миллионов евро.

Колодзейчак выступал за Севилью с 2014 года. В текущем сезоне он провел за свою команду всего 5 матчей в чемпионате Испании.

Ранее спортдир Боруссии Макс Эберл выразил уверенность в том, что Колодзейчак способен стабилизировать игру команды в обороне.