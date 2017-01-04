Германия

Полузащитник Гамбурга Ален Халилович заинтересовал еще больше испанских клубов.

Хорватское издание Sportske Novosti сообщает, что Алена хотят приобрести сразу три клуба Примеры.

Возможно, что претендента на хорвата хотят того арендовать до конца сезона.

Ранее сообщалось, что вернуть его хочет хихонский Спортинг, в котором полузащитник отыграл прошлый сезон. Также была информация об интересе со стороны Леганеса.

Напомним, что 20-летний атакующий хав перебрался в стан Гамбурга из Барселоны летом, заключив с представителем немецкой Бундеслиги 4-летний контракт.

Ален пока не может адаптироваться в Германии — на счету воспитанника загребского Динамо, который с октября не получает игровую практику, лишь одно появление в стартовом составе Гамбурга.

В текущем сезоне Халилович отыграл за Гамбург во всех турнирах только 7 матчей, отметившись одним забитым мячом.