Германия

Полузащитник РБ Лейпциг Эмиль Форсберг может уже в январе сменить прописку.

Об этом сообщает его агент Хасан Четинкайя.

Эмиль очень успешно провел первую половину сезона в составе Лейпцига, став лидером команды. Он забил 5 голов 15-ти встречах.

РБ же неожиданно выбился в лидеры чемпионата, составив конкуренцию Баварии в борьбе за титул.

"Не могу гарантировать, что он останется в Лейпциге этой зимой. Несколько европейских топ-клубов им интересовались", — заявил агент.

"Форсберг, кажется, привязан к клубу и городу. Он говорил, что его жене очень хорошо в Лейпциге", — поведал Хасан.