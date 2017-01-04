Полузащитник РБ Лейпциг Эмиль Форсберг может уже в январе сменить прописку.
Reuters
04 января 2017, 20:36
Об этом сообщает его агент Хасан Четинкайя.
Эмиль очень успешно провел первую половину сезона в составе Лейпцига, став лидером команды. Он забил 5 голов 15-ти встречах.
РБ же неожиданно выбился в лидеры чемпионата, составив конкуренцию Баварии в борьбе за титул.
"Не могу гарантировать, что он останется в Лейпциге этой зимой. Несколько европейских топ-клубов им интересовались", — заявил агент.
"Форсберг, кажется, привязан к клубу и городу. Он говорил, что его жене очень хорошо в Лейпциге", — поведал Хасан.