Германия

Спортивный директор Шальке Кристиан Хайдель заявил, что в гельзенкирхенском клубе не собираются расставаться с защитником Сеадом Колашинацем.

Ранее появилась информация, что 23-летний бек уже договорился с Ювентусом, а сама Старая Синьора готова выложить за него 4 миллиона евро.

Впрочем, Хайдель заверил, что Шальке не продаст Колашинаца:

"Прошло несколько дней и с тех пор ничего не изменилось. У Сеада контракт с нашим клубом до июня, поэтому мне больше нечего добавить".

"Мы хотим удержать Колашинаца. Он никуда не уйдет до июня".

"Я не вел переговоры с Ювентусом. Возможно, итальянский клуб связывался с ним, но наша позиция по этому поводу такова", — добавил Хайдель.

В текущем сезоне Колашинац провел 12 матчей в Бундеслиге и забил 2 гола.