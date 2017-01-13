Спортивный директор Шальке Кристиан Хайдель заявил, что в гельзенкирхенском клубе не собираются расставаться с защитником Сеадом Колашинацем.
Сеад Колашинац, ФК Шальке
13 января 2017, 18:17
Ранее появилась информация, что 23-летний бек уже договорился с Ювентусом, а сама Старая Синьора готова выложить за него 4 миллиона евро.
Впрочем, Хайдель заверил, что Шальке не продаст Колашинаца:
"Прошло несколько дней и с тех пор ничего не изменилось. У Сеада контракт с нашим клубом до июня, поэтому мне больше нечего добавить".
"Мы хотим удержать Колашинаца. Он никуда не уйдет до июня".
"Я не вел переговоры с Ювентусом. Возможно, итальянский клуб связывался с ним, но наша позиция по этому поводу такова", — добавил Хайдель.
В текущем сезоне Колашинац провел 12 матчей в Бундеслиге и забил 2 гола.