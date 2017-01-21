Состоялись очередные матчи 17-го тура чемпионата Германии.
Вольфсбург – Гамбург 1:0
Голы: Гомес, 83
Вольфсбург: Бенальо — Зегуйн, Родригес, Брума, Герхардт — Луис Густаво Гилавоги — Калиджури (Виейринья, 69), Малли (Майорал, 80), Нтеп (Блащиковски, 89) — Гомес
Гамбург: Матениа — Сакаи, Пападопулос, Маврай, Дуглас — Остржолек (Грегорич, 84), Экдаль — Мюллер, Холтби, Костич — Вуд
Предупреждения: Бенальо, Луис Густаво — Экдаль, Остржолек
На 33-й минуте удален Экдаль (Гамбург)
Дармштадт — Боруссия М 0:0
Дармштадт: Эссер — Сиригу, Милошевич, Сулу, Холланд — Гондорф, Вранчич (Юнгвирт, 82) — Хеллер, Розенталь (Нимайер, 70), Гувара — Чолак (Шипплок, 89)
Боруссия М: Зоммер — Янчке, Кристенсен, Вестергор, Вендт — Крамер, Дахуд — Азар, Штиндль, Хофманн (Хан, 70) — Раффаэл (Симкала, 80)
Предупреждения: Нимайер — Янчке
Аугсбург – Хоффенхайм 0:2
Голы: Вагнер, 47 Крамарич, 64
Аугсбург: Хитц — Верхаг, Гауэлеу, Хинтереггер, Стафилидис (Бобадилья,65) — Байер — Шмид, Моравек (Алтынтоп, 74), Гу Чжа-Чхоль (Кор, 46),Макс — Чжи Дон-Вон
Хоффенхайм: Бауманн — Зюле, Фогт, Хубнер — Руды — Цубер, Демирбай (Шер, 74), Амири (Полански, 87), Окс (Крамарич, 46) — Ут, Вагнер
Предупреждения: Cтафилидис, Гу Чжа-Чхоль, Кор – Демирбай, Окс, Зюле, Шер
Вердер - Боруссия Д 1:2
Голы: Бартельс, 59 – Шюррле, 5, Пищек, 71
Вердер: Дробны — Бауэр, Сане, Мойсандер, Сантьяго Гарсия — Бартельс, Фритц (Каинц), Дилэйни, Гнабри — Писсарро, Крузе
Боруссия Д: Вайденфеллер – Пищек, Гинтер, Сократис, Шмельцер (Дурм, 46) — Вайгль — Пулишич, Кастро (Геррейру, 70), Кагава, Ройс (Дембеле, 70) — Шюррле
Предупреждения: Бауэр, Дилэйни, Каинц — Шюррле
На 39-й минуте удален Дробны (Вердер)
Шальке – Ингольштадт 1:0
Голы: Бургшталлер, 90+2
Шальке: Ферманн — Хеведес, Налдо, Настасич — Гайс (Бургшталлер, 46) — Шопф, Горетцка, Аого (Коноплянка, 85), Колашинац — Чупо-Мотинг, Майер (Авдияй, 67)
Ингольштадт: Хансен — Матип, Роджер, Брегери — Хадергьонай, Моралес, Коэн, Зюттнер — Леки, Гросс (Юнг, 75) — Лескано (Лейпертц, 90+1)
Предупреждения: Настасич