Вольфсбург – Гамбург 1:0

Голы: Гомес, 83

Вольфсбург: Бенальо — Зегуйн, Родригес, Брума, Герхардт — Луис Густаво Гилавоги — Калиджури (Виейринья, 69), Малли (Майорал, 80), Нтеп (Блащиковски, 89) — Гомес

Гамбург: Матениа — Сакаи, Пападопулос, Маврай, Дуглас — Остржолек (Грегорич, 84), Экдаль — Мюллер, Холтби, Костич — Вуд

Предупреждения: Бенальо, Луис Густаво — Экдаль, Остржолек

На 33-й минуте удален Экдаль (Гамбург)

 

Дармштадт — Боруссия М 0:0

Дармштадт: Эссер — Сиригу, Милошевич, Сулу, Холланд —  Гондорф, Вранчич (Юнгвирт, 82) — Хеллер, Розенталь (Нимайер, 70), Гувара — Чолак (Шипплок, 89)

Боруссия М: Зоммер — Янчке, Кристенсен, Вестергор, Вендт — Крамер, Дахуд — Азар, Штиндль, Хофманн (Хан, 70) — Раффаэл (Симкала, 80)

Предупреждения: Нимайер — Янчке

 

Аугсбург Хоффенхайм 0:2

Голы: Вагнер, 47 Крамарич, 64

Аугсбург: Хитц — Верхаг, Гауэлеу, Хинтереггер, Стафилидис (Бобадилья,65) — Байер  — Шмид, Моравек (Алтынтоп, 74), Гу Чжа-Чхоль (Кор, 46),Макс — Чжи Дон-Вон

Хоффенхайм: Бауманн — Зюле, Фогт, Хубнер — Руды — Цубер, Демирбай (Шер, 74), Амири (Полански, 87), Окс (Крамарич, 46) — Ут, Вагнер

Предупреждения: Cтафилидис, Гу Чжа-Чхоль, Кор – Демирбай, Окс, Зюле, Шер

 

Вердер - Боруссия Д 1:2

Голы: Бартельс, 59 – Шюррле, 5, Пищек, 71

Вердер: Дробны — Бауэр, Сане, Мойсандер, Сантьяго Гарсия — Бартельс, Фритц (Каинц), Дилэйни, Гнабри — Писсарро, Крузе

Боруссия Д: Вайденфеллер – Пищек, Гинтер, Сократис, Шмельцер (Дурм, 46) — Вайгль — Пулишич, Кастро (Геррейру, 70), Кагава, Ройс (Дембеле, 70) — Шюррле

Предупреждения: Бауэр, Дилэйни, Каинц — Шюррле

На 39-й минуте удален Дробны (Вердер)

 

Шальке – Ингольштадт 1:0

Голы: Бургшталлер, 90+2

Шальке: Ферманн — Хеведес, Налдо, Настасич — Гайс (Бургшталлер, 46) — Шопф, Горетцка, Аого (Коноплянка, 85), Колашинац — Чупо-Мотинг, Майер (Авдияй, 67)

Ингольштадт: Хансен — Матип, Роджер, Брегери — Хадергьонай, Моралес, Коэн, Зюттнер — Леки, Гросс (Юнг, 75) — Лескано (Лейпертц, 90+1)

Предупреждения: Настасич