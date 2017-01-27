Германия

Полузащитник Гента Леон Бейли близок к переходу в Байер.

Интерес к Бейли приписывали Ливерпулю, Манчестер Юнайтед и Халл Сити, однако похоже, что борьбу за ямайца выиграл Байер.

Ранее стало известно, что Леон уже согласовал условия личного контракта с Аптекарями. Издание DH.be сообщает, что сегодня вингер должен пройти медосмотр в Леверкузене.

Клубы еще не договорились о трансферной стоимости, но предположительно она составит 12 млн евро + бонусы.

Нынешний контракт Бейли с Генком рассчитан до 2020 года. Футболист пропустил последний матч против Кортрейка из-за того, что занимался вопросами трансфера.

19-летний Леон сыграл 77 матчей за Гент, в которых забил 15 голов и сделал 21 ассист.