Германия

Вольфсбург не собирается отдавать в аренду полузащитника Луиса Густаво.

29-летний Густаво перешел в Вольфсбург из Баварии в 2013 году. Его контракт с Волками действует до лета 2018 года.

Ювентус нацелился на бразильца после того, как хавбека Зенита Аксель Витсель предпочел отправиться не в Турин, а в Китай.

Туринское издание Tuttosport сообщает, что бьянко-нери предложили Вольфсбургу 2,5 млн евро за аренду Густаво до конца сезона с правом выкупа за 13 млн.

Однако немецкая сторона ответила отказом, так как она настаивает исключительно на продаже игрока не менее, чем за 15 млн евро.

В нынешней кампании на счету Густаво 12 матчей в Бундеслиге.