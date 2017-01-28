Германия

Менхенгладбахская Боруссия в матче против Байера добыла первую выездную победу в сезоне, проигрывая по ходу встречи 0:2.

Неожиданно кризисная Боруссия начала активно поединок на Бай-Арене: в первые двадцать пять минут Жеребята полностью обыграли Байер и создали пару моментов у ворот Лено, но отличиться не удалось – с мощным ударом Дахуда справился вратарь хозяев, а Вендт выстрелил выше ворот. Тотальное преимущество Гладбах так и не смог закрепить голом.



Только спустя получаса игры Фармацевты пошли вперед и дважды забили в течении трех минут. Успех команде Роджера Смита принесли угловые. После навесов Хакана Чалханоглу отметились Джонатан Та и Чичарито. Домашние заготовки принесли результат и перевернули игру на 180 градусов. 2:0 по итогам первого тайма.



Впрочем, с после перерыва снова все перевернулось с ног на голову. Гости побежали вперед, провели пару атак, после чего быстро забили дважды и сравняли счет. Спасителем Гладбаха стал Ларс Штиндль, который оформил дубль. Сначала форвард выиграл борьбу у Та и мощно пробил в дальний угол с семнадцати метров, а затем защитники Фармацевтов потеряли Штиндля в собственной вратарской, и тому не составило труда отправить круглого в сетку.



Дальше – больше. Байер, по сути, не вышел из раздевалки – команды Роджера Шмидта попросту не было видно на поле. Боруссия продолжила настаивать на своем, раз за разом вводя в заблуждения оборону соперника, и в конце концов, добилась своего. Кристоф Крамер выдал замечательный пас из глубины поля – Рафаэль на входе в штрафную оставил в дураках Та, сблизился с Лено и точно пробил. 2:3.



В оставшиеся двадцать минут Фармацевты так ничего и не смогли создать у ворот соперника – Гладбах в обороне играл надежно, и даже диктовал свою игру. 3:2 – Боруссия впервые побеждает под руководством Дитера Хеккинга, а Байер показал блеклую игру и уступил на родном стадионе.

Football.ua

Байер — Боруссия М 2:3

Голы: Та, 31, Чичарито, 34 — Штиндль, 52, 58, Раффаэль, 71

Байер: Лено — Хенрикс (Едвай, 65), Топрак, Та, Венделл — Беллараби (Кисслинг, 77), Арангис (Хаверц, 66), Кампль, Чалханоглу — Брандт, Чичарито

Боруссия М: Зоммер — Янчке, Кристенсен, Вестергор, Вендт — Хофманн, Крамер, Дахуд, Азар (Хан, 70) — Раффаэль (Джонсон, 85), Штиндль