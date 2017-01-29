Германия

Атакующий полузащитник Сток Сити Боян Кркич до конца сезона будет выступать за Майнц.

Официальный сайт 05-х информирует о том, что клуб арендовал 26-летнего испанского атакующего хава/вингера Гончаров.

За Сток Сити Боян Кркич выступал с лета 2014-го года, когда перебрался из Барселоны за 1,8 миллиона евро. В последнее время футболист потерял былую мотивацию и в его услугах сильно интересовался Миддлсбро, во главе с Айтором Каранкой. Сообщалось, что Боро давали 12 миллионов фунтов за полузащитника.

Судя по всему, Гончары решили не отдавать игрока конкурентам, а отправить испанца в новый для него чемпионат Германии.

В нынешнем сезоне за Сток, который идет девятым после 22-х туров, Кркич забил 4 гола в 12-ти матчах. Майнц же идет 11-м после 17-ти матчей.