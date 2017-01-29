Германия

Подопечные Кристиана Штрайха минимально переиграли берлинцев (2:1).

В первом тайме поединка Фрайбург – Герта моментов было не много. Команды играли достаточно осторожно, практически не создавая опасности у ворот друг друга. По такому развитию событий, гол хозяев в концовке тайма смотрелся еще более неожиданным – Яник Хаберер здорово разобрался в штрафной берлинцев и открыл счет в матче.

Во второй половине встречи пошла более активная игра. Команды включили совершенно другие скорости, и моменты начали появляться как у одних, так и у других ворот. Однако, все эти моменты не приносили конечного результата ни брайсгауцам, ни берлинцам. Когда матч шел к логическому завершению в виде минимальной победе подопечных Кристиана Штрайха, команды выдали ударную концовку. Сначала Фрайбург забил второй – на 87-й минуте классный удар из-за пределов штрафной удался джокеру команды Нильсу Петерсену. 2:0 и стало ясно, что Герта вряд ли сможет увезти хоть какие-то очки из Брайсгау. При этом, на один гол команда Паля Дардаи все-таки наиграла. Когда забил Юлиан, Шибер до финального свистка оставалось еще минут пять, учитывая компенсированное арбитром время. Но, спастись Старой даме было не суждено.

В итоге, Герта проигрывает второй матч подряд, и опускается уже на 6-е место. Фрайбург, благодаря победе поднимается в турнирной таблице и теперь от зоны Лиги Европы их отделяет всего 4 очка.

Фрайбург — Герта 2:1

Голы: Хаберер, 39, Петерсен, 74 — Шибер, 88

Фрайбург: Шволов — Кюблер (Игневски, 83), Торрехон, Сеюнджю, Гюнтер — Филипп, Хефлер, Франтц, Грифо — Хаберер (Булут, 80), Нидерлехнер (Петерсен, 74)

Герта: Ярстейн — Пекарик, Штарк, Брукс, Платтенхардт — Люстенбергер, Шельбред (Шибер, 83) — Штокер (Эссвайн, 66), Дарида, Калу (Харагучи, 66) — Ибишевич

Предупреждения: Штарк, Калу