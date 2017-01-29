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Майнц — Боруссия Д 1:1
Голы: Латца, 83 – Ройс, 3

Майнц: Лессль — Донати, Белль, Бунгерт, Бросински – Гбамен (Рамальо, 62), Латца — Езтунали, Фрай (Сейдель, 69), Самперио – Муто (де Блазис, 73)

Боруссия Д: Бюрки — Пищек, Папастатопулос, Гинтер, Шмельцер – Кастро (Пулишич, 86), Вайгль, Геррейру (Гетце, 66) — Шюррле, Обамеянг (Дембеле, 72), Ройс

Предупреждения: Гбамен, Самперио – Шюррле