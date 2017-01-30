Германия

Центральный полузащитник Гремио Уолас в шаге от перехода в Гамбург.

Bundesliga Spotlight со ссылкой на Bild информирует о том, что 21-летний бразильский хавбек Гремио до конца трансферного окна должен успеть перебраться в Гамбург.

Немецкому клубу трансфер обойдется в 9,5 миллионов евро. Контракт Уоласа с бразильским клубом истекает летом 2018-го года.

На счету игрока 2 матча за сборную Бразилии. Всего за Гремио, начиная с 2014-го года, футболист провел 73 матча (2 гола + 2 ассиста).