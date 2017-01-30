Германия

Защитник Вердера Никлас Мойсандер и форвард команды Клаудио Писарро получили повреждения.

В матче бременцев против Баварии (1:2) перуанскому нападающему Писарро пришлось покинуть поле уже на 19-й минуте. Финский защитник Мойсандер, видимо, доигрывал встречу с повреждением.

В клубе подтвердили, что оба футболиста травмировали бедро. После диагностики станет ясно, сколько пропустят игроки.

38-летний Писарро в нынешнем сезоне отдал ассист в девяти матчах, а на счету 31-летнего Мойсандера ассист в 17-ти играх.

Следующий матч Вердера намечен на 5-е января, когда бременцы отправятся на выезд к Аугсбургу.