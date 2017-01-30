Германия

Football.ua подводит итоги 18-го тура немецкой Бундеслиги.

Первое поражение Хоффенхайма

Конечно же, все прекрасно понимали, что рано или поздно это произойдет. Вряд ли много людей на этой планете думали о том, что Хоффенхайм сможет повторить достижение лондонского Арсенала сезона 2003/04 и пройти всю дистанцию внутреннего первенства без поражений. Вопрос был лишь в том, когда же все-таки оступится команда Юлиана Нагельсманна?

Самое интересное, что первое поражение команде из деревушки Зинсхайм в земле Баден-Вюртемберг нанесла не Бавария, не Боруссия Дортмунд и даже не Байер или Шальке. Первый болезненный удар Крестьянам нанесла команда-сенсация нынешнего сезона – РБ Лейпциг. Беспроигрышная серия Хоффе оборвалась на отметке 17 матчей – весь первый круг Деревенские не знали горечи поражений. И символично, что именно первый матч второго круга стал окончанием этой успешной полосы.

При этом, конечно же, нельзя не отметить, что выездной поединок с Лейпцигом получился очень даже боевым. Да, Хоффенхайм проиграл, но сделал это более чем достойно. Зинсхаймцы, усилиями Надиема Амири забили первыми и заставили Быков прилично понервничать. Команда Ральфа Хасенхюттля вышла из этой ситуации самым лучшим образом. Проявив характер, она смогла забить нужные два мяча и остановить Хоффе.

Конечно же, отмечаем, что в достижении подобного результата Лейпцигу очень сильно помог игрок гостей – Сандро Вагнер, который схлопотал прямую красную карточку на 60-й минуте встречи. Играть более получаса в меньшинстве против здорово организованной команды действительно крайне сложно. Кстати, Сандро Вагнер после этого удаления стал в ряд с Михаэлем Тарнатом – лишь два футболиста в истории Бундеслиги получали красные карточки в четырех разных командах.

Что касается Лейпцига, то у них одним из лучших на поле был центральный хавбек Наби Кейта, который оформил два ассиста на Вернера и Забитцера соответственно.

Что ж, констатируем, что теперь в топ-5 европейских лиг не осталось команды, которая до сих пор не проиграла бы ни одного матча. Хоффенхайм итак выдал шикарную серию из 17-ти поединков и заслужил к себе огромное уважение.

Триллер на Бай-Арене

Поединок на Бай-Арене между Байером и менхенгладбахской Боруссией стал настоящим украшением тура. Команды выдали настоящий триллер, по-другому сие действо и не назовешь. При чем, при просмотре которого, хотелось чтобы он не заканчивался и продлился еще хотя бы пол часика.

Фармацевты и Жеребята выдали совершенно два разных тайма. Получилось как две серии фильма. В первой совершалось серьезное покушение, но в итоге, во второй серии произошло убийство и совсем не того персонажа, которого все ожидали.

Первая 45-минутка осталась полностью за хозяевами. Команда Рогера Шмидта доминировала во всех аспектах игры: и владение мячом и удары по воротам и скорости – везде Байер превосходил своего соперника. Как итог, на перерыв команды ушли со счетом 2:0 на табло – голы на счету Джонатана Та и Чичарито.

Однако, то, что произошло в тайме номер два, – нужно было только видеть. За 15 минут в раздевалке Боруссия сумела преобразиться настолько круто, насколько это возможно. На поле вышла совершенно другая команда. Конечно же, свое дело сделал быстрый гол, который провел Штиндль уже на 52-й минуте. Ларс, как и подобает капитану, выступил в роли поводыря, взяв на себя лидерские качества. Не успели Аптекари прийти в себя от первого пропущенного гола, как на табло светился счет уже 2:2. Штиндль за 6 минут оформил дубль и на поле Бай-Арены стало совсем жарко.

Как часто бывает в такие моменты, психологические состояния команд выходят на первый план. Байер ошарашенный таким поворотом событий полностью сломался. Гладбахцы начали просто таки уничтожать соперника, проводя раз за разом опасные атаки. По такой игре, третий гол в ворота хозяев было дело времени. Фаталити, на 71-й минуте исполнил Раффаэл, который оставил в дураках Та и в очередной раз огорчил Бернда Лено.

Времени было еще достаточно, но моральных сил у Байера уже не нашлось. В итоге, Боруссия добыла шикарную победу 3:2, проявив стальной характер. Понятное дело, что для гостевых болельщиков вся их команда в этот прекрасный вечер является настоящими героями, которые вернутся домой со щитом. Но опять-таки, особняком стоит Ларс Штиндль, который доказал, что не зря носит капитанскую повязку. Не зря, он стал настоящим жеребцом за неполных два сезона в клубе. За такой матч стоит сказать лишь одно — браво Штиндль, браво Боруссия!

Козлы уничтожают Лилий

Еще одним ярким матчем тура стал поединок Дармштадта и Кёльна. Ну как сказать «ярким», таковым он получился для одной команды, для другой же он стал настоящим кошмаром.

Перед этим матчем Кёльн имел отличную статистику в поединках с Лилиями – в последних 9 играх 7 побед и 2 ничьи. Было понятно, что у Козлов есть все шансы продлить свою беспроигрышную серию с Дармштадтом, ибо то, во что сейчас играют гессенцы, конкурентоспособным футболом назвать очень сложно. Не удивительно, что команда пребывает на последнем месте в турнирной таблице. Недавно Лилии сменили тренера, уволив Норберта Майера и назначив неопытного Торстена Фрингса. Да, в последнее время молодые тренера достаточно неплохо проявляют себя в Бундеслиге (чего только стоят примеры Нагельсманна и Ковача), но получится ли спасти команду от вылета у экс-игрока Баварии и сборной Германии – на этот счет есть огромные сомнения.

Кёльн просто таки уничтожил своего соперника, отгрузив тем 6 мячей! Забивали почти все, кто хотел – само собой Модест, Милош Йойич, которого потихоньку начали забывать, автогол капитана Дармштадта Айтака Сулу, также шикарно вышел на замену Артемс Рудневс, забивший сам и отдавший два ассиста. Ну, а лучшим в составе Козлов в этот субботний вечер стал японский форвард – Юя Осако – он оформил дубль и отдал одну голевую передачу. Все, на что сподобились хозяева – единственный гол-престижа, который с одиннадцатиметровой отметки провел новичок команды Сидней Сэм.

В итоге, 1:6 – Кёльн увозит болем чем убедительную победу из Дармштадта. А, для главного аутсайдера чемпионата этот поединок сродни подписанной капитуляции. Положение дел Лилий, кроме как катастрофическим иначе и не назовешь.

Неожиданные поражения Шальке и Вольфсбурга

Огорчили своих болельщиков и Шальке в компании с Вольфсбургом.

Рурцы считались безоговорочным фаворитом в домашнем поединке против франкфуртского Айнтрахта. Но, очередной неубедительный матч от подопечных Маркуса Вайнцирля не позволил набрать команде хотя бы одно очко. С такими делами Шальке вполне может остаться без еврокубков на следующий сезон – 11-е место после 18-ти туров как бы намекает на это.

Единственный гол в матче провел ветеран Айнтрахта и всего чемпионата Александр Майер.

Что касается Коноплянки, то Женя традиционно вышел на замену в концовке встречи, заменив на 79-й минуте встречи Набиля Бенталеба. За этот короткий отрезок времени проявить себя украинец не сумел.

Еще большим удивлением стала осечка Вольфсбурга, который на родной Фольксваген Арене проиграл Аугсбургу со счетом 1:2.

Перед этим туром у Волков была серия из трех побед к ряду. Лучшей ситуации для того, чтобы продлить удачную серию придумать сложно – играете дома, пребываете в хорошем псхологическом состоянии, плюс соперник далеко не самый сильный, который неуверенно начал второй круг. Однако, всех этих факторов Вольфсбургу оказалось не достаточно. Отлично проведя стартовый отрезок матча, на который и пришелся забитый мяч Марио Гомеса, подопечные Валерьена Исмаэля остановились. Фуггеры без проблем воспользовались непонятной расслабленностью соперника, забив тому два мяча – отличились Халил Алтынтоп и Доминик Кор.

Таким образом, нижнесаксонцы опустились на 14-е месте в турнирной таблице, пропустив вперед себя и Аугсбург и Боруссию Менхенгладбах. С такой организацией игры далеко не уедешь, и тренерский штаб Волков, наверняка, понимает это луше всех.

Дежурные три очка Баварии

Опережая дерзкий Лейпциг всего на 3 очка, Бавария не имеет права ошибаться в рядовых матчах. В 17-м туре была сложная победа над Фрайбургом (2:1), в туре нынешнем подопечные Карло Анчелотти точно с таким же счетом обыграли Вердер.

Подобные победы часто называют «в полноги», или что-то в этом роде. Забив два мяча в первом тайме, мюнхенцы особо не старались в тайме втором, потратив сил ровно столько, сколько понадобилось для трех очков. По таким раскладам Вердер сумел забить один мяч, но на большеее Музыкантам было рассчитывать сложно.

На предматчевой пресс-конференции Анчелотти заявлял, что Вердер уже совсем не тот коллектив, который его команда обыгрывала 6:0 в первом круге. В принципе, так оно и получилось – бременцы на фоне чемпиона Германии смотрелись вполне достойно и счет с минимальным преимуществом баварцев – полностью отображает происходящее на поле.

Поплывший Гамбург

В битве аутсайдеров, которая проходила в Ингольштаде равной борьбы не получилось. Команда Майка Вальпургиса разобрала на части несчастный Гамбург.

Предматчевые расклады склоняли к тому, что именно у Гамбурга должно быть больше шансов на победу в поединке с Ингольштадтом. Однако, практически с первых минут все эти ожидания начали опровергаться. Динозавры пропустили два мяча в первые 22 минуты встречи, оказавшись в сложнейшей ситуации. Нынешний Гамбург далек от того, который может показать зубы и вырвать положительный результат в подобном матче. Вместо этого, команда Маркуса Гисдоля как правило плывет. Именно этим и занялись Красноштанники в этом поединке.

Второй тайм начался с пенальти в ворота гостей, который был без проблем реализован — 3:0 на 47-й минуте встречи и все всем окончательно стало ясно. Единственный гол северян провел капитан команды Готоку Сакаи. Радости болельщикам команды он принес не много, но сам голешник получился на заглядение – наверняка лучший гол тура.

Что ж, констатируем очередной ужасный матч от Гамбурга, который в концовке первой части сезона вроде как начал приходить в себя, но проваленный старт второго круга опускает команду уже на 17-е место. Похоже, фанаты клуба-рекордсмена по количеству проведенных сезонов в Бундеслиге начинают запасаться валидолом в ожидании очередной релегации. Но, на этот раз, везение от Гамбурга может и отвернуться.

Успехи Фрайбурга и Майнца

Два воскресных поединка получились очень интересными и в какой-то степени завершились с неожиданными результатами.

В матче Фрайбурга и Герты явного фаворита не было. Однако, многие эксперты отдавали предпочтение именно берлинцам, которые начинали этот тур на 5-м месте, в том время как Фрайбург располагался лишь на 9-й строчке. Но команда Кристиана Штрайха провела отличный поединок и вполне заслуженно набрала максимум очков. Итоговый счет 2:1 – за брайсгауцев отличались Хаберер, который забил во втором матче подряд и джокер команды Нильс Петерсен, на счету которого уже 6 голов в чемпионате – лучший бомбардир Фрайбурга. За Герту забил Юлиан Шибер.

Что ж, четыре поражения в последних пяти матчах больно бьют по амбициям Герты. Как и в прошлом сезоне – попадание в Лигу Европы, похоже, будет успехом для столичной команды.

Еще более неожиданным стал результат поединка Майнц – Боруссия Дортмунд.

Ясное дело, что явным фаворитом в этой встрече считались Шмели, но оправдать этот статус подопечным Томаса Тухеля не удалось. Забив быстрый гол, Боруссия полностью доминировала на поле на протяжении почти всего поединка. У Карнавальщиков практически не было моментов. Тем обиднее для дортмундцев стал пропущенный гол на 83-й минуте. Майнц воспользовался, по сути, единственным своим моментом в матче. Да ито, полноценным голевым моментом это и назвать сложно.

Таким образом, Томас Тухель не сумел огорчить свою бывшую команду, в которой он провел прекрасных 5 лет, прежде чем пересесть в тренерское кресло Боруссии. Подпортилось настроение и у капитана вестфаленцев Марселя Шмельцера, для которого этот поединок был 300-м в желто-черной футболке.

Что ж, после этой потери очков, разговоров в Германии о том, что Боруссия окончательно выпала из чемпионской гонки стало в разы больше. Отставание от первого места составляет уже 14 очков – только в фантастическом романе можно представить, что Бавария растеряет подобное преимущество. К тому же, есть еще Лейпциг, опережающий Дортмунд на 11 пунктов.

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