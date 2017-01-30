Иранский полузащитник Ашкан Дежага снова будет выступать за Вольфсбург.
ФК Вольфсбург
30 января 2017, 20:14
Пресс-служба Вольфсбурга сообщает, что Дежага бесплатно присоединился к Волкам из катарского Аль Араби.
30-летний хав подписал контракт до конца сезона. Также у сторон есть опция продления договора еще на год.
Напомним, что вингер выступал за Вольфсбург с 2007 по 2012 год.
В прошлом чемпионате он сыграл 21 матч и забил 4 гола.
Один из ключевых игроков сборной Ирана также выступал за Герту и Фулхэм.