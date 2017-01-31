Германия

Полузащитник Гремио Уолас стал игроком Гамбурга.

Уолас Соуза Силва имеет в своем активе 2 матча за сборную Бразилии. Летом он помог своей стране выиграть золотые медали на Олимпийских играх.

Официальный инстаграм Гамбурга отрапортовал о заключении контракта с бразильцем.

"Для меня очень важно быстро адаптироваться и начать приносить пользу клубу на футбольном поле. Надеюсь, я смогу помочь Красноштанникам выбраться из сложного положения, в котором сейчас мы находимся", — заявил Уолас.

Контракт хавбека рассчитан до июня 2021 года.

После 18 туров Гамбург идет на предпоследнем, 17-м месте в Бундеслиге.