Германия

Полузащитник бельгийского Генка Леон Бейли заключил трудовое соглашение с немецким Байером.

Стоит отметить, что 19-летний вингер защищал цвета Генка с лета 2015 года.

Как сообщает официальный сайт Байера, Бейли поставил свою подпись под личный контрактом, который рассчитан до 2022 года.

Финансовые детали сделки не разглашаются.

В новой команде ямаец будет выступать под 9-м игровым номером.

В текущем сезоне Бейли отыграл за Генк во всех турнирах 35 матчей, отметившись 8 голами и 10 ассистами.