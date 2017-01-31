Германия

Полузащитник Хамит Алтынтоп присоединился к Дармштадту.

Официальный сайт немецкого аутсайдера отрапортовал о подписании соглашения с 34-летним турецким полузащитником.

Экс-футболист национальной сборной (84 игры, 7 мячей) в последнее время числился в Галатасарае, где сыграл всего лишь 52 минуты за 4 встречи.

Правый/центральный полузащитник подписал контракт с Дармштадтом до конца сезона.

Напомним, команда Федецкого/Олейника занимает последнее место в Бундеслиге, набрав девять очков в 18-ти турах.