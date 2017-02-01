Германия

Левый защитник Баварии Хуан Бернат раздумывает над вариантом со сменой клубной прописки.

Бернат является воспитанником Валенсии. За первую команду Летучих мышей защитник выступал в период с 2010 по 2014 года, после чего перебрался в Баварию.

В текущем сезоне 23-летний испанец 7 раз выходил на поле за Баварию в Бундеслиге, 3 раза — в Лиге чемпионов и еще два — в национальном Кубке. За эти матчи Хуан смог забить 2 гола и отдать 2 результативные передачи.

Как информирует SportBILD, Бернат крайне недоволен текущим положением вещей и своим статусом в команде и всерьез раздумывает над уходом из Баварии.

Согласно источнику, покинуть стан Ротен Бернат может уже в следующее трансферное окно.