Германия

Если же форвард Пьер-Эмерик Обамеянг все же летом решит покинуть стан дортмундской Боруссии, руководство Пчел задумается над приглашением в команду нападающего Атлетика Иньяки Вилямса.

В различных источниках уже давненько муссируются слухи относительно перехода форварда дортмундской Боруссии Пьера-Эмерика Обамеянга в один из топ коллективов Европы. Ранее, даже сам футболист заявлял о том, что для дальнейшего прогресса в карьере, ему необходимо будет покинуть стан дортмундцев уже в следующее трансферное окно.

По информации Football Espana, со ссылкой на Radio Marca, в случае, если габонец все-таки соберет чемоданы и отправится покорять континент, руководство желто-черных обратит свой взор на перспективного нападающего баскского Атлетика Иньяки Вильямса.

В связи с возможным трансфером, руководство Пчел готово даже выплатить испанскому коллективу требуемую клаусулу, которая прописана в контракте футболиста — 50 миллионов евро.

Что касается Обамеянга, то игрок уже длительное время ждет предложения от мадридского Реала, к которому уже долгое время испытывает чувство симпатии.

В текущем сезоне, Обамеянг провел в составе Боруссии Дортмунд в Бундеслиге 16 матчей, в которых сумел отметиться 16-ю забитыми мячами.

Относительно потенциального новичка дортмундцев — форварда Атлетика Иньяки Вилямса, то молодой исполнитель Басков в 29 поединках команды отличился четырьмя голами и семью результативными передачами.