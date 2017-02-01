Германия

Бразильский вингер мюнхенской Баварии Дуглас Коста, хочет добиться тех же вершин в команде, что и его одноклубник Франк Рибери.

Перейдя летом 2015 года из донецкого Шахтера, Дуглас Коста, со временем, стал одним из лидеров мюнхенского коллектива. В текущем сезоне, бразилец принял участие в 13-ти встречах собственной команды в Бундеслиге, отметившись при этом тремя забитыми мячами.

Тем не менее, стабильное место в стартовом составе Ротен, для экс-футболиста Горняков, еще ничего не значит — Дуглас Коста и дальше намерен работать над собой, чтобы в дальнейшем добиться тех же успехов, что и его партнер по команде — французский хавбек Франк Рибери.

"Я пытаюсь делать все то же, что делает Рибери в Баварии на протяжении уже нескольких лет. Он отличный игрок, который мне очень импонирует".

"Он мой друг, который дает мне достаточное количество советов. Мы много с ним общаемся, и я думаю, что эти диалоги идут нам на пользу в плане тренировочного процесса".

Дуглас Коста также не забыл упомянуть и о времени, проведенном в Мюнхене с момента перехода из донецкого шахтера.

"Я уже здесь нахожусь полтора года. В настоящее время — я очень счастлив и хорошо приспособлен к окружающим обстоятельствам", — резюмировал Дуглас Коста.