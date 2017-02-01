Германия

Крайний оборонец мюнхенской Баварии Филипп Лам наконец-то оправился от травмы и уже готов помочь своей команде в скором противостоянии с Кобальтовыми.

На прошлой неделе, капитан Ротен Филипп Лам получил повреждение колена, которое вывело его из строя на несколько дней.

Как информирует официальный сайт мюнхенской Баварии, Лам сегодня окончательно оправился от травмы и уже готов помочь своей команде в скорой встрече с Шальке-04. Данная игра запланирована на четвертое февраля, начало матча в 16:30 по киевскому времени.

Напомним, что Бавария сейчас является лидером турнирной таблице Бундеслиги. В активе подопечных Карло Анчелотти 45 набранных баллов после 18-ти сыгранных поединков.

Что касается Филиппа Лама, то в текущем сезоне, футболист провел за свою команду 20 матчей во всех турнирах, отметившись двумя мячами и двумя голевыми передачами.