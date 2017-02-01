Германия

Нападающий леверкузенского Байера и сборной Мексики Чичарито испытывает проблемы со здоровьем.

Как сообщает официальный сайт Фармацевтов, врачи выявили у 28-летнего форварда небольшое повреждение паха, которое он получил в субботнем домашнем поединке немецкой Бундеслиги против менхенгладбахской Боруссии (2:3).

Отмечается, что эта травма не позволит мексиканцу принять участие в гостевом матче немецкого первенства против Гамбурга, который состоится 3 февраля.

В текущем сезоне Чичарито отыграл за Байер во всех турнирах 25 матчей, отметившись 8 голами и 3 ассистами.