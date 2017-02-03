Германия

Football.ua выделяет главные зимние трансферы клубов немецкой Бундеслиги.

Основные цифры

Всего потрачено: в это трансферное окно немецкие клубы потратили на приобретения игроков 100.2 млн евро.

Всего выручено: заработали на продажах футболистов 81.2 млн евро

Баланс: -19 млн евро

Самый дорогой трансфер: Леон Бейли из Генка в Байер за 13.5 млн евро

Самый активный клуб на рынке по сумме затрат: таковым клубом стал Вольфсбург, который потратил в зимнее трансферное окно немного немало 33 млн евро. Конечно же такая "щедрость" со стороны боссов Волков связана с продажей Юлиана Дракслера в ПСЖ за 40 млн евро. На вырученные гроши нижнесаксонский клуб достаточно прилично усилился, совершив три серьезных трансфера в лице Юнуса Малли, Поля-Жоржа Нтепа и Рихедли Базура.

Самый активный клуб на рынке по количеству подписанных футболистов: как и летом 2016-го Дармштадт был крайне активным на трансферном рынке. В это окно они приобрели шесть игроков.

Самый пассивный клуб на рынке: кто бы мог подумать, что Бавария окажется в компании самых пассивных клубов на зимнем трансферном рынке, но так оно и есть. Мюнхенцы совершили одну продажу и сдали одного игрока в аренду. Что касается приобретений, то чемпион Германии решил никем не усиливаться, имея итак сверх насыщенный заявочный лист. К Баварии присоединились еще три клуба, у которых также по два активных действия на трансферном рынке – Герта, Ингольштадт и Аугсбург – у всех трех клубов по одному приобретению и одной продаже.

Топ-5 внутренних трансферов

Юнус Малли

Майнц → Вольфсбург, 12.5 миллионов евро

24-летний турецкий плеймейкер уже не первый год успешно выступает в Бундеслиге, но именно в этом сезоне он стал настоящим лидером Майнца и одним из лучших полузащитников чемпионата Германии. В первой части сезона на его счету 16 матчей в которых он забил 6 голов и отдал столько же голевых передач. Поэтому не удивительно, что спрос на Малли был достаточно высок.

Юнус подписал с Волками контракт сроком на четыре года. Малли буквально с первых матчей за новую команду продемонстрировал всем, что он вполне способен равноценно заменить Юлиана Дракслера, отбывшего в ПСЖ.

Невен Суботич

Боруссия Д → Кёльн, аренда, 500 тысяч евро

Невен Суботич в особых представлениях не нуждается – все прекрасно знают, что это защитник высокого уровня. Его дуэт с Матсом Хуммельсом в 2012-2014 годах считался одной из самых сильных пар центрдефов в европейском футболе. Однако, в последнее время дела у 28-летнего сербского защитника пошли на спад. Виной тому и постоянные травмы, да и отношения с тренерским штабом дортмундской Боруссии во главе с Томасом Тухелем, судя по всему, далеки от идеала. Поэтому смена команды – вполне логичный вариант развития карьеры Суботича.

В Кёльне, где он будет выступать на правах полугодичной аренды, Невен призван заменить Мергима Маврая, который перешел в Гамбург.

Хольгер Бадштубер

Бавария → Шальке, аренда

Еще один известный центральный защитник Хольгер Бадштубер также отправился в аренду. Он перешел из Баварии в Шальке, где проведет остаток сезона.

Всем известно, что бронзовый призер чемпионата мира 2010 в составе сборной Германии очень подвержен травмам. Однако, если так случится, что здоровье не будет подводить Хольгера в ближайшем будущем, он вполне способен вернуть лучшие кондиции и стать лидером обороны Кобальтовых. Бадштубер все еще достаточно молод, тем более, как для центрального защитника – ему 27. Его высокий потенциал знаком всем любителям немецкого футбола и для команды Маркуса Вайнцирля этот трансфер действительно может стать очень качественным.

Мергим Маврай

Кёльн → Гамбург, 1.8 миллиона евро

За 30-летнего албанского защитника Мергима Маврая Гамбург заплатил Кёльну всего 1.8 млн евро. Достаточно странное решение руководства Козлов отпустить одного из своих лидеров обороны за такую смешную сумму. В первой части сезона Маврай не пропустил ни единого матча, сыграв 16 поединков за Кёльн. Также отмечаем, что по итогам первого круга Мергим вошел в символическую сборную, которая определялась при помощи голосования на официальном сайте Бундеслиги.

Маврай достаточно сильный центральный защитник, и для Гамбурга он как раз то, что нужно. Албанец вполне способен навести хоть какой-то порядок в оборонительных построениях Динозавров.

Даниэль Калиджури

Вольфсбург → Шальке, 2.5 миллиона евро

Некоторые специалисты достаточно скептически отнеслись к трансферу Даниэля Калиджури из Вольфсбурга в Шальке, не считая этого немецко-итальянского полузащитника достаточно квалифицированным футболистом для усиления состава Кобальтовых. Однако, наблюдая за его игрой в Вольфсбурге последние несколько сезонов, можно смело заявить, что Калиджури – очень работоспособный игрок.

Пусть его результативность и не самая высокая, но то, что его КПД очень велик – факт. Даниэль является атакующим игроком, при этом отрабатывать в обороне он вовсе не брезгует.

Калиджури подписал контракт до 2020 года. В первой части сезона на его счету 16 матчей в футболке Волков, в которых он забил 2 гола и оформил 2 ассиста.

После его перехода в Шальке в интернете появилось множество слухов, о том, что тренерский штаб рурцев во главе с Маркусом Вайнцирлем окончательно дает понять, что не особо то и рассчитывает на Женю Коноплянку, приобретя на его позицию еще одного футболиста.

Топ-5 входящих трансферов

Александер Исак

АИК → Боруссия Д, 8.6 миллиона евро

Об этом 17-летнем пареньке трубит весь европейский футбольный мир, как минимум последние полгода, называя его новым Ибрахимовичем. Внешне Александер Исак совершенно не похож на Златана, но при этом является шведом по национальности.

В 2016-м календарном году на счету Исака 29 матчей за АИК и 13 мячей. При этом, отмечаем, что это первый полноценный год Александера во взрослом футболе. Безусловно, это трансфер номер один в Германии в зимнее окно, что касается входящих трансферов. Подтверждением этого является тот факт, что Боруссия выиграла конкуренцию за Исака ни у кого-нибудь, а у самого мадридского Реала.

Шведский вундеркинд подписал со Шмелями контракт на 5.5 лет. А сумма трансфера составила всего лишь 8.6 млн евро, что по нынешним меркам откровенно говоря смешные гроши.

Леон Бейли

Генк → Байер, 13.5 миллионов евро

Экс-футболист Генка Леон Бейли стал самым дорогим приобретением немецких клубов в нынешний трансферный период. В последние полтора сезона этот 19-летний ямайский вингер очень хорошо зарекомендовал себя в чемпионате Бельгии, чем заставил обратить на себя внимание серьезных европейских клубов. Борьбу за игрока выиграл леверкузенский Байер, который «отстегнул» Генку 13.5 млн евро.

В первой части нынешнего сезона Бейли провел 35 матчей за Генк во всех турнирах, забив в них 8 мячей и отдав 10 голевых передач. Статистика действительно внушает доверие. Очень любопытно будет понаблюдать за этим парнем именно в Бундеслиге – сможет ли он себя также здорово проявлять в куда более сложном немецком футболе.

Контракт подписан сроком на 5 лет, а выступать в стане Фармацевтов Бейли будет под 9-м номером.

Тимоте Колодзейчак

Севилья → Боруссия М, 7.5 миллионов евро

В лице КолодзейчакаБоруссияМенхенгладбах приобрела достаточно квалифицированного защитника-универсала, который может сыграть как и на фланге защиты, так и в центре. Кроме того, Тимоте способен качественно отыграть и в опорной зоне. В сезоне 2015/16 при Унаи Эмери этот 25-летний французский футболист был основным игроком\Севильи. Однако, с приходом в испанский клуб Хорхе Сампаоли Колодзейчак перестал проходить в состав и принял решение сменить команду.

Тимоте обошелся Жеребятам всего в 7.5 млн евро – за такие деньги это уже можно называть отличным трансфером. Но, и эту сумму нужно отработать и доказать, что ты достоин такого ценника. Безусловно, Колодзейчак, подписавший контракт до 2021 года, вполне способен усилить команду Дитера Хеккинга.

Боян Кркич

Сток Сити → Майнц, аренда

Некогда один из самых перспективных атакующих футболистов Европы Боян Кркич прибыл в Майнц на правах аренды до конца нынешнего сезона.

Для испано-сербского вингера это уже шестой клуб за последние 6 лет. До Сток Сити, которому он сейчас и принадлежит, были Аякс, Милан, Рома и конечно же Барселона, воспитанником которой он и является. Время бежит неумолимо быстро – еще каких-то 8-9 лет назад Кркич забивал голы с ассистов Роналдиньо, Анри, Хави… При этом, Боян по-прежнему достаточно молод – ему всего 26. Быть может именно в Бундеслиге и конкретно в Майнце он сможет реализовать свой потенциал хотя бы на половину.

Поль-Жорж Нтеп

Ренн → Вольфсбург, 8,5 миллионов евро

По первым двум матчам Нтепа за Вольфсбург стало ясно, что Волки не зря заплатили Ренну за него 8.5 млн евро. Этот 24-летний крайний форвард обладает высокой скоростью, отличной техникой работы с мячом, да и футбольным интеллектом, судя по всему, Нтеп не обделен.

В первой части сезона на его счету 15 матчей за Ренн во французской Лиге 1. В них он забил 2 мяча и отдал 5 голевых передач. Кажется, Нтеп очень здорово впишется в игровые схемы Валерьена Исмаэля и вполне может стать одним из лидеров команды, на ряду с тем же Юнусом Малли.

Топ-5 исходящих трансферов

Юлиан Дракслер

Вольфсбург → ПСЖ, 40 миллионов евро

То, что Юлиан Дракслер покинет Вольфсбург стало ясно еще в начале этого сезона, когда немецкий плеймейкер, по сути, отказался играть за Волков. Главными претендентами на 23-летнего немецкого полузащитника считались лондонский Арсенал и ПСЖ. В итоге, борьбу за Юлиана выиграл французский клуб. Вольфсбург получил за Дракслера кругленькую сумму в 40 млн евро, что позволило им приобрести сразу трех новых игроков.

Что касается самого футболиста, то весь футбольный мир знает огромный потенциал Дракслера. Еще будучи игроком Шальке, Юлиана уже называли одной из главных надежд немецкого футбола. А охота на игрока велась практически каждое трансферное окно. Переход в Вольфсбург стал большой неожиданностью, да и удачным этот вояж, в принципе, не назовешь. Теперь, когда Дракслер выступает в европейском топ-клубе, внимание со стороны общественности, и давление в том числе, возрастет в разы. Впрочем, на данный момент уроженец Вестфалии более чем справляется со своими обязанностями в новой команде, забив уже 4 мяча в пяти матчах.

Ален Халилович

Гамбург → Лас Пальмас, аренда

Пробыв в Гамбурге полсезона Ален Халилович так и не смог себя проявить и покинул команду. Для болельщиков Динозавров хорватский полузащитник стал настоящим разочарованием, ибо после его прихода в команду летом 2016-го ожидания были достаточно высокие. В сентябре в Гамбурге в очередной раз сменился тренер, и новый рулевой Маркус Гисдоль совершенно не рассчитывал на Халиловича. В итоге, за полгода Ален сыграл лишь в шести матчах в Бундеслиги, не отличившись результативными действиями.

После завершения первой части чемпионата, было очевидно, что Халилович покинет Гамбург. Так и случилось, под конец трансферного окна 20-летний хорват перебрался в Лас Пальмас, который взял футболиста в аренду на полтора года. Что ж, в Испании у Алена получалось хоть что-то, остается пожелать ему только удачи.

Эдуардо Варгас

Хоффенхайм → Тигрес, 6 миллионов евро

В прошлом сезоне Эдуардо Варгас считался основным игроком Хоффенхайма – в 24 играх он забил 2 мяча и отдал 6 голевых передач. Однако, в сезоне нынешнем чилийский форвард выпал из обоймы и провел всего 5 поединков в первой части чемпионата, не отличившись результативными действиями. Главный тренер Деревенских Юлиан Нагельсманн делает ставку на Сандро Вагнера, Андрея Крамарича, Марка Ута, но никак не на Варгаса. Эдуардо по своей натуре амбициозный человек, и, конечно же, такое положение дел его вряд ли устраивало. В итоге, в январское трансферное окно он покинул немецкую команду, перебравшись в мексиканский Тигрес. Напомним, в Тигресе играет Андре-Пьер Жиньяк. В паре с этим французом Варгас может навести шороху на весь чемпионат Мексики. Но, в том то и дело, что это всего лишь Мексика…

Адриан Рамос

Боруссия Д→ Чунцин Лифань, 12 миллионов евро

Несколько сезонов назад Адриан Рамос был одним из ярчайших нападающий Бундеслиги, борясь в составе Герты за титул лучшего бомбардира чемпионата. Тогда, в сезоне 2013/14 он забил 16 голов и отдал 6 голевых передач в 32 матчах. После такого крутого года он пошел на повышение, перейдя в Боруссию Дортмунд.

Несмотря на статус запасного игрока в стане Шмелей, в прошлом сезоне Рамос также выдал отличную стату – 9 голов плюс 5 ассистов в 27 играх. Однако, сезон нынешний у колумбийца совсем не заладился. Томас Тухель выпускал его на поле по большим праздникам и как итог, 31-летний форвард уехал на заработки в Китай. Чунцин Лифань отдал за него 12 млневро и сразу же сдал в аренду в испанскую Гранаду, где Рамос уже успел провести один матч.

Жуниор Кайсара

Шальке → Башакшехир, 3 миллиона евро

Жуниор Кайсара в прошлом году был основным защитником Шальке, проведя 23 матча и отдав 3 голевых передачи. Но с приходом нового тренера Маркуса Вайнцирля он перестал попадать в стартовую одиннадцатку. Больше того, в первой части нынешнего сезона Кайсару и игроком ближайшего резерва вряд ли можно было назвать – на его счету всего 3 матча в Бундеслиге.

Отмечаем, что в Шальке достаточно внушительная конкуренция на позиции фланговых защитников,поэтому Кайсара попросил у руководства рурцев отпустить его в Башакшехир. Стамбульский клуб, идущий сейчас на втором месте в турецкой Суперлиге,заплатил за 27-летнего защитника 3 млневро. В Башакшехире Жуниор наверняка будет получать больше игрового времени и этот трансфер явно на руку и самому игроку и рурскому клубу.

Общий итог

Что ж, подводя итоги зимнего трансферного окна отмечаем пассивность мюнхенской Баварии, которая обладает и без того очень серьезным составом и, судя по всему, если и будет приобретать новых игроков, то уже летом. Традиционно пассивна была и берлинская Герта, которая борется за Лигу чемпионов. Почему Старая дама не попыталась точечно усилиться – не совсем понятно. Наоборот активным был Дармштадт, который попытался прилично усилиться, дабы прибавить во второй части чемпионата и все-таки избежать вылета. Насколько это удалось гессенцам – покажет результат второго круга. Отмечаем и Вольфсбург, который потратил само больше денег на приобретения. Александер Исак и Леон Бейли пополнившие составы Боруссии Дортмунд и леверкузенского Байера соответственно стали самыми яркими трансферами зимнего окна 2017.