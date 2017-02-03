Германия

Полузащитник франкфуртского Айнтрахта Дэнни Блюм заключил с клубом новое трудовое соглашение.

Стоит отметить, что 26-летний вингер присоединился к Орлам на правах свободного агента перед стартом текущего сезона, заключив годичный контракт.

Как сообщает официальный сайт Айнтрахта, Блюм поставил свою подпись под новым личным контрактом, который рассчитан до 30 июня 2020 года.

В текущем сезоне Блюм дважды травмировал колено, поэтому смог отыграл за Орлов во всех турнирах только 5 матчей, отметившись одной результативной передачей.