Германия

В стартовом поединке 23-го тура текущего розыгрыша немецкой Бундеслиги Динозавры дома минимально переиграли Фармацевтов.

Первый тайм матча Гамбург – Байер ознаменовался очень скучной игрой с большим количеством нарушений. Футболисты обеих команд то и дело, что фолили друг на друге на всех участках поля. Порой даже очень грубо. На голевые моменты не было даже и намека.

Во второй половине встречи картина изменилась. Уже на первой минуте Динозавры создали опасный момент – Бобби Вуд выскочил практически один на один с Берндом Лено, однако не смог попасть даже в створ. Но момент был действительно хороший. После этого эпизода Гамбург почувствовал уверенность в своих силах, понял, что защита Байера далека от идеала и ее можно, и даже нужно, вскрывать. Северяне начали проводить больше времени вблизи штрафной соперника, а у Байера совсем ничего не клеилось. Количество брака у команды Рогера Шмидта в этом матче превышало все возможные показатели.

В итоге преимущество хозяев вылилось в забитый мяч. На 76 минуте Льюис Холтби выполнил подачу со штрафного и новичок Гамбург Кирьякос Пападопулос перевисел всех в воздухе и огорчил свою бывшую команду – 1:0. У Фармацевтов был шанс отыграться – на 86-й минуте, вышедший на замену Штефан Кисслинг после удара головой попал в перекладину. Также был прекрасный шанс сделать счет 2:0 и у Гамбурга, но ганзеаты не реализовали выход два в один.

В итоге, команда Маркуса Гисдоля выстояла и одержала победу. Отмечаем, что три очка Красноштанников, в принципе, вполне заслуженные – обе команды играли плохо, но второй тайм целиком и полностью остался за северянами. Они проявили больше желания и терпения, за что собственно и были вознаграждены.

Football.ua

Гамбург – Байер 1:0

Гол: Пападопулос, 76

Гамбург: Адлер — Дикмайер, Пападопулос, Маврай, Остржолек — Экдаль, Юнг — Мюллер (Вальдшмидт, 86), Холтби (Джуру, 87), Костич (Хунт, 90+1) — Вуд

Байер: Лено — Хенрикc, Топрак, Та, Венделл — Арангис, Баумгартлингер(Кисслинг, 46) — Беллараби (Брандт, 64), Кампль — Мехмеди (Бейли, 82), Фолланд

Предупреждения: Беллараби, Кампль, Венделл