Германия

Football.ua предлагает вашему вниманию превью матчей 19-го тура немецкой Бундеслиги.

Бавария – Шальке

Суббота, 16:30, Альянц Арена, арбитр — Марко Фритц

Прямая трансляция на канале Спорт 2

Баварии предстоит домашний матч против Шальке. Этот поединок вполне может стать одним из самых интересных в туре.

Последний раз рурцы отбирали очки у мюнхенцев два года назад, тогда 3 февраля 2015 года на Альянц Арене была зафиксирована ничья 1:1. В матче первого круга нынешнего сезона особой борьбы не получилось – Бавария уверенно взяла три очка в Гельзенкирхене, выиграв со счетом 2:0.

Вторую часть чемпионата команда Маркуса Вайнцирля начала, откровенно говоря, не самым лучшим образом. Вымучив победу на последних минутах домашнего матча против Ингольштадта в 17-м туре (1:0), в прошлой игре Кобальтовые проиграли франкфуртскому Айнтрахту 0:1, при чем на Фельтинс-Арене.

Конечно же, явным фаворитом в данной встрече считаются хозяева. Последний раз Бавария проигрывала в чемпионате еще в ноябре 2016-го – тогда подопечные Карло Анчелотти оказались слабее дортмундской Боруссии, уступив тем на Сигнал Идуна Парк 0:1. После той игры, баварцы только побеждают – их серия составляет уже 7 матчей без потерь очков.

К сегодняшнему матчу чемпион Германии подходит с некоторыми потерями в составе. Так, очередную травму получил Франк Рибери, который вынужден будет пропустить, как минимум несколько недель. Вне игры также Джером Боатенг. Под вопросом участие в матче Тьяго Алькантары, Видаля и Лама. В стане гельзенкирхенцев есть хорошие новости – недавно приступил к тренировкам Клас-Ян Хунтелар, который был вне игры три месяца. Однако, сыграет ли голландец в этой игре – пока не ясно.

Что ж, наверняка матч пройдет под диктовку мюнхенского суперклуба, который вряд ли захочет терять очки, дабы не подпустить к себе наступающий на пятки Лейпциг. Шальке, в свою очередь, может попытаться навязать свою игру и достойно побороться, однако нынешнее состояние команды, скорее всего, не позволит огорчить Баварию и увезти хотя бы один балл из Мюнхена.

Не сыграют: Боатенг, Рибери, Киммих - Текпетей, Ди Санто, Эмболо

Под вопросом: Алькантара, Видаль, Лам – Майер, Утида, Хунтелар

прогноз 2:1

Боруссия М — Фрайбург

Суббота, 16:30, Боруссия-Парк, арбитр — Феликс Брых

Любопытная встреча пройдет в Менхенгладбахе, где Боруссия примет Фрайбург.

Жеребята одержали потрясающую победу в прошлом туре над Байером 3:2, и пребывают в прекрасном расположении духа. В свою очередь Фрайбург просто демонстрирует отличную игру, обыграв Герту (2:1) и практически отобрав очки у Баварии в 17-м туре (1:2). Команда Кристиана Штрайха действительно отлично подготовилась ко второй части чемпионата и сейчас играть против брайсгауцев будет не просто абсолютно любому сопернику.

К тому же, лазарет Фрайбурга практически пуст. На травме лишь один Паскаль Штенцель – основной защитник команды. У Дитера Хеккинга также немного травмированных – точно пропустят встречу лишь Траоре и Штробль, но этих игроков сложно назвать основными. Отметим, что сегодня, скорее всего, дебютирует за Боруссию новичок команды французский защитник Тимоте Колодзейчак.

Матч в Гладбахе является настоящей загадкой. Здесь может произойти, по сути, все что угодно. Команды могут выдать как верховой матч, сыграв какие-то 3:1, 2:3 или что-то в этом роде, а могут и засушить игру, думая во время игры прежде всего о безопасности собственных ворот. Первый вариант развития событий кажется более реальным.

Не сыграют: Траоре, Штробль Штенцель

Под вопросом: Соу, Шульц, Эльведи (Боруссия М)

прогноз 3:2

Герта — Ингольштадт

Суббота, 16:30, Олимпиаштадион, арбитр — Франк Виленборг

Герта, которая начала вторую часть сезона более чем неудачно, проиграв два матча, примет Ингольштадт, который, наоборот, провел неплохой матч против Шальке, уступив лишь на последних минутах матча, а после и вовсе не заметил Гамбург (3:1). Команды подходят к очному противостоянию явно в разных психологических состояниях. При этом, Герта все равно считается фаворитом в матче, все-таки встречаются 6-я и 17-я команды чемпионата.

Паль Дардаи не сможет рассчитывать на Никласа Штарка, у которого перебор желтых, также вряд ли сыграет Харагучи – у него есть проблемы с лодыжкой. Давно в лазарете Вайзер, Корберт и Курт. Главный тренер Ауди Майк Вальпургис вынужден будет обойтись без Мэттью Леки, который получил травму в матче с Гамбургом.

В этом матче интриги более чем достаточно. Сможет ли Герта прийти в себя после двух поражений к ряду и взять три очка с одним из аутсайдеров чемпионата? Или же андердог Ингольштадт вновь заставит говорить о себе, как о команде потенциальном середняке по итогам сезона, ибо игра баварцев после смены тренера явно не располагает к вылету.

Не сыграют: Вайзер, Корбер, Курт, Штарк – Леки

Под вопросом: Харагучи – Лекс, Хартманн

прогноз 1:1

Кёльн — Вольфсбург

Суббота, 16:30, Рейн Энерги, арбитр — Патрик Иттрих

Кёльн в прошлом туре деклассировал Дармштадт, уничтожив тех со счетом 6:1, и теперь проведет домашний поединок против Вольфсбурга. Волки разочаровали своих поклонников, проиграв в прошлом матче Аугсбургу 1:2 на своем же стадионе.

У Козлов по-прежнему вне игры полузащитник Марсель Риссе – пожалуй, самая серьезная потеря команды. Под вопросом участие в матче Рауша, Леманна и новичка команды Невена Суботича, который, как всегда, с каким-то повреждением. У нижнесаксонцев начали тренировки в общей группе Даниэль Дидави и Марсель Шафер, но их участие в матче пока что под вопросом. Точно пропустят встречу Аззауни и новичок Осимхен.

Примечательно, что последние четыре встречи между этими командами непременно завершались вничью. Сегодняшняя игра вполне может оказаться такой же ничейной. Хоть по букмекерским котировкам явным фаворитом считаются хозяева, по игре ощутимого перевеса у Козлов может и не быть.

Не сыграют: Хартманн – Ласогга, Хунт, Экдаль

Под вопросом: Лекс – Сакаи, Юнг

прогноз 2:2

Хоффенхайм – Майнц

Суббота, 16:30, Вирсоль Рейн-Неккар-Арена, арбитр — Гвидо Винкманн

Еще одна любопытнейшая встреча – Хоффенхайм против Майнца.

В прошлом туре зинсхаймцы проиграли свой первый поединок в сезоне (1:2 против РБ Лейпциг), при этом команда Юлиана Нагельсманна по-прежнему пребывает на высокой позиции в турнирной таблице, ведя борьбу за зону Лиги чемпионов. Майнц начал вторую часть сезона с двух ничейных результатов, показав очень симпатичную игру против серьезных соперников в виде Кёльна и Боруссии Дортмунд.

У Хоффе есть достаточно серьезная потеря перед этим матчем – дисквалифицирован главный забивала команды Сандро Вагнера – напомним, в матче против Лейпцига он получил красную карточку. Также, все еще в лазарете Фогт, Толян и Рупп. У Карнавальщиков пропустят встречу Онисиво и Сердар.

Статистика выездных встреч Майнца говорит явно не в их пользу – лишь две победы и одна ничья в 9-ти матчах. Что касается домашних поединков Хоффенхайма, то у них четыре победы и пять ничьих в тех же 9-ти играх. Логично, что команда Юлиана Нагельсманна считается фаворитом в сегодняшней дуэли. Последние два сезона Крестьяне непременно выигрывали свои матчи против Майнца на своем стадионе. Также, все помнят их матч первого круга — безумные 4:4 на Опель Арене, когда Хоффе сумел отыграться с 3:0.

Не сыграют: Вагнер, Рупп, Толян, Фогт, Хамад – Онисиво, Сердар

Под вопросом: Балогун (Майнц)

прогноз 2:1

Боруссия Д — РБ Лейпциг

Суббота, 19:30, Сигнал Идуна Парк, арбитр – Тобиас Штеллер

Прямая трансляция на канале Спорт 2

Центральный матч тура пройдет в Дортмунде – команда Томаса Тухеля примет главную сенсацию текущего сезона РБ Лейпциг.

У Шмелей будет прекрасная возможность отомстить Быкам за поражение в первом круге. Напомним, тогда Лейпциг вырвал победу 1:0. В первую очередь за Боруссию в этом матче играют кадровые расклады. У дортмундцев практически нет травмированных – точно пропустит встречу лишь Свен Бендер, без которого команда уже привыкла играть. Под вопросом Эмре Мор и Себастьян Роде, но при всем уважении к ним, игроками основы они вряд ли являются. Таким образом, Тухель сможет выбрать максимально оптимальный стартовый состав из того подбора игроков, что есть в его распоряжении. Ройс пребывает в прекрасной форме, как всегда опасен Обамеянг, да и Шюррле, похоже, начинает находить себя в Дортмунде.

А вот у команды Ральфа Хасенхюттля ситуация наоборот – практически катастрофическая. Не примут участие в матче сразу четыре основных игрока – Марсель Забитцер, Тимо Вернер, Эмиль Форсберг и Диего Демме. Честно говоря, представить Лейпциг без этих исполнителей достаточно сложно – это настоящий костяк команды, и смогут ли их равноценно заменить теже Доминик Кайзер, Деви Зельке и Оливер Берк большой вопрос. Вообще, очень интересно будет понаблюдать, как наставник команды выйдет из такой сложной кадровой ситуации.

Таким образом, явным фаворитом в этой встрече предстает именно Боруссия, которая просто обязана воспользоваться подобными проблемами своего соперника. К тому же, очков вестфаленцы итак потеряли больше чем надо – если Боруссия хочет без проблем занять как минимум 3-е место, сегодня она обязана брать три очка и приближаться к Лейпцигу на расстояние 6-ти очков.

Не сыграют: Бонманн, Бендер, Шахин – Берк, Забитцер, Форсберг

прогноз 3:1

Аугсбург – Вердер

Воскресенье, 16:30, ВВК Арена, арбитр — Кристиан Дингерт

Прямая трансляция на канале Спорт 2

Аугсбург, который достаточно неожиданно выиграл у Вольфсбурга (2:1) в прошлом туре, примет Вердер. Бременцы после неплохой концовки первой части сезона, во второй половине стартанули с двух поражений к ряду и сейчас от зоны вылета их отделяет всего одно очко.

Матч против Фуггеров — неплохая возможность для Музыкантов набрать такие важные очки, ведь, как ни крути, но Аугсбург является не стабильной командой и сложно предугадать чего от нее ждать в каждом следующем матче. Выдав хороший поединок против Волков, в завтрашнем матче подопечные Мануэля Баума вполне могут и провалиться.

Однако, против Вердера играет тот факт, что в команде достаточно много травмированных. Еще по ходу первого тайма поединка против Баварии (1:2) заменился Клаудио Писсарро, получивший очередную травму. Успел ли перуанец восстановиться за неделю – большой вопрос. Не сыграет основной левый защитник команды Сантьяго Гарсия, который перебрал желтых. Серьезной потерей для команды может стать возможное отсутствие капитана Клеменса Фрица, у которого есть проблемы с шеей. Также, вне игры Гриллитч, Хайрович и Дробны.

Если взглянуть на коэффициенты, то фаворитом считаются хозяева. Однако, у Вердера, кажется, будут достаточно неплохие шансы набрать очки в этом матче. Другой вопрос, сможет ли команда Александра Нури ими воспользоваться.

Не сыграют: Моравек, Каюби, Финнбогасон – Сантьяго Гарсия, Гриллитч, Дробны, Хайрович

Под вопросом: Бергфрид, Йоханссон, Фритц (Вердер)

прогноз 0:0

Айнтрахт – Дармштадт 98

Воскресенье, 18:30, Коммерцбанк-Арена, арбитр — Мануэль Грефе

Прямая трансляция на канале Спорт 2

Заключительным поединком 19-го тура станет матч во Франкфурте, где Айнтрахт сразится с Дармштадтом.

Дармштадт, пребывающий на последнем месте в турнирной таблице, попытался серьезно, как по собственным меркам, усилиться в трансферное окно, подписав сразу 6 новых игроков. Гессенцы стали самой активной немецкой командой в зимний трансферный период. Среди всех приобретений в глаза бросается подписанный Хамит Алтынтоп, некогда игрок мадридского Реала, на секундочку. Также пришел Терренс Бойд – неплохой американский форвард, который если почувствует свою игру, может принести много пользы команде. Однако, при всем уважении к руководству Дармштадта, в целом, их трансферная политика вызывает достаточно много вопросов. Эта зима полностью напомнила лето 2016-го, когда команда также делала кучу новых приобретений, но все они в конечном итоге оказались бесполезными. Как будет в этот раз, покажет время и результат.

Что касается Айнтрахта, то коллектив Нико Ковача является одной из сенсаций нынешнего чемпионата – давно главная команда из Франкфурта не была так высоко в турнирной таблице после первого круга – Орлы начинают этот тур на 3-м месте. При этом, сказать, что это не заслуженно — язык не поворачивается. Да, в нынешнем сезоне в Германии происходит не пойми что: такие команды как Байер, Шальке, Вольфсбург и таже Боруссия Менхенгладбах пока что и близко не борются за еврокубки. Но это уже их личные проблемы. Айнтрахт отлично пользуется данной ситуацией, демонстрируя в целом очень даже приличную игру.

На данный момент Дармштадт смотрится совсем безнадежной командой и, кажется, их вылет не минуем. Некоторым подтверждением этих слов является матч прошлого тура – 1:6 от Кёльна. Айнтрахт также не должен испытать особых проблем с Лилиями в домашнем матче и уверенно набрать три очка.

Не сыграют: Ордоньез, Медоевич, Регазель, Фабиан, Хусти – Олейник, Сиригу

прогноз 2:0

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