Германия

Состоялись 4 поединка в рамках 19-го тура первенства Германии.

Матч на Боруссии-Парк между Гладбахом и Фрайбургом начался очень активно. Обе команды показывали хороший уровень игры, скорости были достаточно высокими, и моменты периодически начали возникать. Во второй части первого тайма темп немного спал и команды ушли на перерыв с нолями на табло.

Во второй половине матча равная борьба продолжилась, но лишь до 70-х минут. На конечный отрезок матча футболистов Фрайбурга попросту не хватило. На 73-й минуте счет в матче был открыт – в очередной раз повел за собой Боруссию ее капитан – Ларс Штиндль. На кураже хозяева быстро забили и второй мяч. Шикарную комбинацию разыграли тот же Штиндль, Дахуд и Раффаэл, который завершил прекрасную трехходовку – 2:0 на 78-й минуте. Стало ясно, что команда Дитера Хеккинга наверняка наберет в этом поединке три очка. Брайсгауцы, к сожалению, не смогли оказать должного сопротивления напору Жеребят во втором тайме. И вместо того, чтобы попытаться забить хотя бы один мяч, пропустили третий в свои ворота. Уже в компенсированное арбитром время отличился Патрик Херрманн – первый мяч в нынешнем сезоне некогда очень перспективного вингера, который в 2011-2013 годах еще с Марко Ройсом зажигал.

Таким образом, Боруссия одерживает болем чем уверенную победу, в, казалось бы, не простом поединке. Второй матч подряд Жеребята забивают по три мяча в ворота своих соперников и зарабатывают шесть из 6-ти очков.

Боруссия М – Фрайбург 3:0

Голы: Штиндль, 73, Раффаэл, 78, Херрманн, 90+1

Боруссия М: Зоммер — Янчке, Кристенсен, Вестергор, Вендт — Крамер, Дахуд — Азар, Хан (Джонсон, 65)) — Штиндль (Дрмич, 88), Раффаэл (Херрманн, 90)

Фрайбург: Шволов — Кублер (Игньевски, 82), Гюльде, Сеюнджю, Гюнтер — Франтц, Абраши (Шустер, 87) — Хаберер, Грифо — Нидерлерхнер (Нильсен, 83), Петерсен

Предупреждения: Штиндль – Гюнтер

Кёльн – Вольфсбург 1:0

Голы: Модест, 81

Кёльн: Кесслер — Ольковски, Соренсен, Хайнц, Рауш — Клеменс (Цоллер, 63), Хёгер, Эктор, Битенкур (Озджан, 72) — Модест, Осако (Марох, 86)

Вольфсбург: Бенальо — Брума, Луис Густаво, Рикардо Родригес — Гилавоги — Виейринья (Майорал, 86), Арнольд, Зегуйн, Герхардт (Нтеп, 86) — Гомес, Малли

Предупреждения: Осако, Клеменс, Ольковски, Кесслер – Брума, Виейринья, Гилавоги

Хоффенхайм играл с Майнцем на своем стадионе и практически не испытал проблем в этом матче. Уже на 5-й минуте Деревенские вышли вперед усилиями Марка Ута. В дальнейшем игра проходила под контролем хозяев. Они доминировали на поле практически во всех игровых компонентах – владение мячом, удары, удары в створ – во всем Хоффе превосходил команду Мартина Шмидта. Майнц искал счастье в угловых, которых подал больше, но не судьба.

В итоге, во втором тайме, уже под занавес встречи подопечные Юлиана Нагельсмана окончательно дожали своего соперника, забив тому еще три мяча за 10 минут. Сначала отличился итальянский форвард Марко Терраццино, заменивший Ута. А на 86-й и 91 минуте дубль оформил Адам Салаи, также вышедший со скамейки запасных.

Итоговый счет 4:0 – Хоффенхайм громит Карнавальщиков, которые попали под горячую руку зинсхаймцев, после того, как те впервые в сезоне проиграли в прошлом туре РБ Лейпциг (1:2).

Хоффенхайм – Майнц 4:0

Голы: Ут, 5, Терраццино, 82, Салаи, 86, 90+1

Хоффенхайм: Бауманн — Зюле, Фогт, Хубнер (Бичакчич, 83) — Руды — Кадерабек, Демирбай, Амири, Цубер — Ут (Терраццино, 76), Крамарич (Салаи, 69)

Майнц: Лёссл — Донати, Бунгерт, Белль, Бросински — Латца, Рамальо (Фрай, 71) — Самперио, Де Бласис — Кордоба (Озтунали, 58), Муто (Кркич, 75)

Предупреждения: Бауманн, Кадерабек – Кордоба, Озтунали

Герта – Ингольштадт 1:0

Голы: Харагучи, 1

Герта: Ярштайн — Пекарик, Брукс, Лангкамп, Миттельштадт — Лустенбергер, Дарида — Харагучи, Штокер (Шибер, 63), Калу (Эссвайн, 79) — Ибишевич (Торунарига, 90+1)

Ингольштадт: Хансен — Матип, Роджер (Хинтерзеер, 66), Брегери — Хадергьонай, Моралес, Кристиансен (Киттель, 66), Зюттнер — Гросс, Юнг (Лейпертц, 76) — Лескано

Предупреждения: Ибишевич, Дарида – Гросс, Моралес