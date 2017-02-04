Германия

Защитник Шальке Хольгер Бадштубер получил повреждение в сегодняшнем матче против Баварии (1:1).

Напомним, 10 января Бадштубер перебрался из Баварии в Шальке на правах аренды до конца сезона.

Сегодня 27-летний центрбек провел первый матч за Кобальтовых. Интересно, что случилось это в поединке как раз против Баварии, куда он вернется в конце сезона.

Бадштубер вышел в стартовом составе своей команды и провел на поле 59 минут. Вместо него на замену вышел Матия Настасич.

Как информирует официальный твиттер Шальке, замена Бадштубера была вынужденной. Хольгер травмировал правое бедро.

Точные сроки восстановления немца станут известны после того, как он пройдет медицинское обследование.